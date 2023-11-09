Al Mayadeen: началась перестрелка между военными США и Сирии на берегу Евфрата

Меньше чем за три недели американские базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам как минимум 41 раз. Прошлой ночью были атакованы две базы, а между военными Сирии и США на берегу Ефрата произошла перестрелка.
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