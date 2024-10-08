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Царьград

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В Турции гиды водили туристов по вымышленным достопримечательностям

В Турции гиды водили туристов по вымышленным достопримечательностям

Гиды в турецкой Каппадокии водили туристов по вымышленным достопримечательностям.В Турции в районе Каппадокия гиды придумали новую схему наживы на туристах, они водили гостей по вымышленным достопримечательностям, пишет издание Turizm Güncel.

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