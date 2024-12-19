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Царьград

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Складно было на бумаге: Как должны лечить раненых в зоне СВО и как лечат на самом деле

Складно было на бумаге: Как должны лечить раненых в зоне СВО и как лечат на самом деле

Складно было на бумаге: как должны лечить раненых в зоне СВО и как лечат на самом деле? Руководитель проекта "Врачи - фронту" Дмитрий Омутных рассказал о том, как обстоят дела с медпомощью на ЛБС и почему недолечившиеся бойцы оказываются на передовой.

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Комментарии
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ИД
Ирина Доманская
Да е моё! Наше Министерство Обороны не может обеспечить одноразовой посудой части СВО, госпиталя одеждой! Это что за бардак, сколько ещё население будет собирать гумпомощь бойцам! Просто нет слов!
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