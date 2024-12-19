Складно было на бумаге: как должны лечить раненых в зоне СВО и как лечат на самом деле? Руководитель проекта "Врачи - фронту" Дмитрий Омутных рассказал о том, как обстоят дела с медпомощью на ЛБС и почему недолечившиеся бойцы оказываются на передовой.