"Север" уничтожил блиндажи и технику окруженных в Харьковской области ВСУ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотных систем (БПС) 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в ходе воздушной разведки обнаружили и уничтожили блиндажи, пункты управления БПЛА, технику и живую силу ВСУ, находящихся в окружении в Харьковской области.
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