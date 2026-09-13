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Велопрогулка по Питеру

Велопрогулка по Питеру

Велосипед я взяла напрокат совершенно спонтанно, поддавшись внезапному порыву, когда, выйдя из здания родного факультета журналистики на Университетской набережной, вдруг поняла — не хочу сегодня в метро, не хочу в переполненный автобус, хочу просто медленно, никуда особо не торопясь, проехать через весь город, который не видела так внимательно уже добрых пять лет, с тех самых […]Велосипед я взяла напрокат совершенно спонтанно, поддавшись внезапному порыву, когда, выйдя из здания родного факультета журналистики на Университетской набережной, вдруг поняла — не хочу сегодня в метро, не хочу в переполненный автобус, хочу просто медленно, никуда особо не торопясь, проехать через весь город, который не видела так внимательно уже добрых пять лет, с тех самых пор как переехала в Москву ради новой работы.

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