Велопрогулка по Питеру

Велосипед я взяла напрокат совершенно спонтанно, поддавшись внезапному порыву, когда, выйдя из здания родного факультета журналистики на Университетской набережной, вдруг поняла — не хочу сегодня в метро, не хочу в переполненный автобус, хочу просто медленно, никуда особо не торопясь, проехать через весь город, который не видела так внимательно уже добрых пять лет, с тех самых […]Велосипед я взяла напрокат совершенно спонтанно, поддавшись внезапному порыву, когда, выйдя из здания родного факультета журналистики на Университетской набережной, вдруг поняла — не хочу сегодня в метро, не хочу в переполненный автобус, хочу просто медленно, никуда особо не торопясь, проехать через весь город, который не видела так внимательно уже добрых пять лет, с тех самых пор как переехала в Москву ради новой работы.