Гимнастерка: почему так называлась военная форма русских солдат

Помните песню из кинофильма «Щит и меч»: «Который месяц не снимал я гимнастерку/Который месяц не расстегивал ремней»? Действительно, долгое время гимнастерка была неизменным элементом форменной одежды каждого советского солдата.
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