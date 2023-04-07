Мощный пожар разгорелся в Бурятии из-за брошенной сигареты

скриншот из видео В лесу Тарбагатайского района Бурятии бушевал серьезный пожар. Предварительной причиной в региональном главке МЧС назвали неосторожное обращение с огнем, а местные СМИ уточнили - возгорание началось из-за брошенной сигареты.