В США ему грозит 175 лет тюрьмы: суд в Лондоне поставит точку в деле Ассанжа

Многолетняя юридическая сага вокруг судьбы Джулиана Ассанжа вступила в решающую стадию. Сегодня Высокий суд Лондона продолжит заседание, по итогам которого будет решено, стоит ли экстрадировать в США основателя WikiLeaks, где его считают предателем.
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