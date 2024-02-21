В США ему грозит 175 лет тюрьмы: суд в Лондоне поставит точку в деле Ассанжа

Многолетняя юридическая сага вокруг судьбы Джулиана Ассанжа вступила в решающую стадию. Сегодня Высокий суд Лондона продолжит заседание, по итогам которого будет решено, стоит ли экстрадировать в США основателя WikiLeaks, где его считают предателем.