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Россиян предупредили о росте стоимости отдыха в Абхазии летом 2022 года

Россиян предупредили о росте стоимости отдыха в Абхазии летом 2022 года

Российских туристов предупредили о росте цен в абхазских отелях летом 2022 года. Ассоциация туроператоров России сообщиает, что по сравнению с прошлым сезоном стоимость на размещение поднялась от 20 до 40%.

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