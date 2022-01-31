Россиян предупредили о росте стоимости отдыха в Абхазии летом 2022 года

Российских туристов предупредили о росте цен в абхазских отелях летом 2022 года. Ассоциация туроператоров России сообщиает, что по сравнению с прошлым сезоном стоимость на размещение поднялась от 20 до 40%.
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