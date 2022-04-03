Статистика COVID-19

3 апреля 2022 года в ЯНАО 55 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 135 638) 133 613 человека выздоровело 1 человек умер (за весь период умерли 1035 человек) 77 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых […]3 апреля 2022 года в ЯНАО 55 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 135 638) 133 613 человека выздоровело 1 человек умер (за весь период умерли 1035 человек) 77 пациентов госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями 6 пациентов в тяжелом состоянии, 4 пациента с подтвержденным COVID-19 – на ИВЛ За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 11 324) 53 новых случая COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 124 314) Подготовлено региональным оперштабом по данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО.