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Игра на публику

Игра на публику

  Зеленский обвинил Россию в вероломстве «Пока другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных атак русской армии», - с грустью в голосе пару дней назад изрек захвативший власть на Украине Зеленский, обращаясь к угнетаемой им же нации.

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