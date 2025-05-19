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Германия предъявляет России претензии за действия гитлеровских грабителей в СССР

Германия предъявляет России претензии за действия гитлеровских грабителей в СССР

В четверг, 15 мая, в Берлине в очередной раз произошел сходняк казенных германских «культуртрегеров» под предводительством одиозной упал-намоченной Эвелин Цупке, возглавляющей комитет «по делам жертв СЕПГ» (Социалистической Единой партии Германии — правящей политической силы в ГДР).

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Лидия Санникова
Мрази, гены нацистов... Гореть им в аду.
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