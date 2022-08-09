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Министр просвещения РФ заявил, что максимальное число школ ЛНР заработают в штатном режиме

Министр просвещения РФ заявил, что максимальное число школ ЛНР заработают в штатном режиме

Дети Луганской Народной Республики 1 сентября пойдут в школы. При поддержке России максимальное количество учебных заведений заработает в штатном режиме, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

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