Нижегородский блогер спрогнозировал рост цен на автомобили на 14%

Цены на автомобили в Нижегородской области снова могут подрасти.Цены на автомобили в Нижегородской области в новом году могут вырасти в среднем на 14%, об этом пишет портал "Живём в Нижнем" со ссылкой на автоэксперта Александра Дейча.
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