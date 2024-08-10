На федеральной территории «Сириус» сотрудники полиции и общественники организовали для подростков хоккейный праздник

В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по федеральной территории «Сириус» организовали для воспитанников детских хоккейных секций, расположенных на федеральной территории, спортивные мероприятия.
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