Денис Шаповалов запустил проект, помогающий животным из приютов. «Мы рады объявить о начале нашего проекта ShapoShelter! Наша миссия – освещать проблемные истории животных, которые живут в приютах, и стараться помочь им найти новый дом , где их будут любить и беречь ❤️.