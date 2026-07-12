В России начнут действовать новые правила для врачей скорой помощи

В России медики «скорой» начнут работать по-новому уже с 1 сентября. Начнет действовать профессиональный стандарт, о чем в беседе с РИА Новости заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
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