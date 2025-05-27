Стало известно, за что россиян чаще всего штрафуют на работе

Чаще всего россиян штрафуют за нарушения рабочего распорядка, такие как опоздания, прогулы, отклонения от графика, несоблюдение правил техники безопасности и некачественное выполнение трудовых функций (доля опрошенных оценивается в 57%).
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