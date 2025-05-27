Стало известно, за что россиян чаще всего штрафуют на работе

Политика как она есть

Чаще всего россиян штрафуют за нарушения рабочего распорядка, такие как опоздания, прогулы, отклонения от графика, несоблюдение правил техники безопасности и некачественное выполнение трудовых функций (доля опрошенных оценивается в 57%).