Мережко: решения Запада по ракетам мало что значат на фоне их дефицита

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что решение Германии и Франции снять ограничения на военные поставки Украине мало что значит на фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у Киева.
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