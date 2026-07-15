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МИД РФ: Запад становится соучастником преступлений Киева против ЗАЭС

МИД РФ: Запад становится соучастником преступлений Киева против ЗАЭС

Опасность для ЗАЭС достигла критической точки МОСКВА, 16 июля, ФедралПресс. Теракт против сотрудника Запорожской АЭС стал не только военной провокацией, но и способом выбить из западных партнеров новые транши и вооружения.

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