Опасность для ЗАЭС достигла критической точки МОСКВА, 16 июля, ФедралПресс. Теракт против сотрудника Запорожской АЭС стал не только военной провокацией, но и способом выбить из западных партнеров новые транши и вооружения.
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