В кино выходит приключенческое фэнтези «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса» 

В сети появился тизер-трейлер сказочного фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Добрая история для детей и их родителей с элементами фэнтези о приключениях подростков и их магических говорящих питомцев появится на больших экранах 30 января 2025 года.