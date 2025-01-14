В кино выходит приключенческое фэнтези «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса» 

В сети появился тизер-трейлер сказочного фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Добрая история для детей и их родителей с элементами фэнтези о приключениях подростков и их магических говорящих питомцев появится на больших экранах 30 января 2025 года.
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