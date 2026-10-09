«Кровавая пятница»: в Польше после нападений в школах задержали 10 человек

В Польше задержали 10 человек после нескольких нападений в школах и волны угроз в интернете. Большинству из них предъявят обвинения в угрозах, сообщила польская полиция.
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