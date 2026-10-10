Эксперт: рынок уже адаптировался к плановой индексации утилизационного сбора

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко рассказал о том, что снижение продаж машин на 6,2% в сентябре 2026 года обусловлено высоким спросом в прошлом году из-за анонсированного тогда повышения утильсбора, что создало невыгодную базу для сравнения.