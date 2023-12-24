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Добрый Мир

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Мигранты рискнули лишить русских новогодних праздников. Но тут прогремел гром из Чечни: Кадыров сказал своё слово

Мигранты рискнули лишить русских новогодних праздников. Но тут прогремел гром из Чечни: Кадыров сказал своё слово

2 дня назад 155K прочитали Мигранты до такой степени обнаглели, что стали требовать отменить празднование Нового года.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Постойте, дайте угадаю: с Хуйснуллиным???
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9 час.
Алина Белова
И в этом  вопросе  Глава Чечни  оказался  на  высоте. Молодец  Кадыров !  Почёт  и  уважение !
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8 час.
Ирина Быкова
Крышуют неприкасаемые.
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5 час.

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