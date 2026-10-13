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ОКР потребует лишить ЧМ в Роттердаме статуса квалификационного к Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) потребует лишить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Нидерландах статуса квалификационного к Олимпиаде-2028 в связи с неучастием россиянок из-за невыдачи виз.

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