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GEO вместо SEO? Денис Глинчевский разобрал главный цифровой тренд 2026 года

GEO вместо SEO? Денис Глинчевский разобрал главный цифровой тренд 2026 года

14 октября 2026 года. Веб-дизайнер и специалист по пользовательским интерфейсам Денис Глинчевский представил практический разбор GEO — оптимизации сайтов для генеративных поисковых систем.

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