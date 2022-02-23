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В Роспотребнадзоре рассказали, что гибридный «дельтакрон» еще не добрался до России

В Роспотребнадзоре рассказали, что гибридный «дельтакрон» еще не добрался до России

Специалисты пока не обнаружили в России случаев заражения вариантом коронавируса «дельтакрон». Об этом в беседе с «РИА Новости» заявила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

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