Россияне всё чаще берут уроки киберспорта: лидируют Counter-Strike и «Мир Танков»

Игроки обращаются к наставникам, чтобы быстрее развивать навыки и готовиться к соревнованиям По данным аналитиков «Авито Услуги», все больше пользователей обращаются к тренерам по киберспорту, чтобы быстрее освоить игровые механики, повысить уровень игры и подготовиться к соревнованиям.
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