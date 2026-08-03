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Россияне всё чаще берут уроки киберспорта: лидируют Counter-Strike и «Мир Танков»

Россияне всё чаще берут уроки киберспорта: лидируют Counter-Strike и «Мир Танков»

Игроки обращаются к наставникам, чтобы быстрее развивать навыки и готовиться к соревнованиям По данным аналитиков «Авито Услуги», все больше пользователей обращаются к тренерам по киберспорту, чтобы быстрее освоить игровые механики, повысить уровень игры и подготовиться к соревнованиям.

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