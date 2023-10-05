В академии «Меганом» откроется «Мастерская молодых талантов»

С 10 по 17 декабря в Академии творческих индустрий «Меганом» пройдёт образовательная программа «Мастерская молодых талантов: время действовать» — проект, объединяющий лучших участников проектов арт-кластера «Таврида», готовых стать частью команды и развивать творческие индустрии.
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