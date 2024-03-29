Выехали 50 машин "скорой помощи": эксперт раскрыл, как крылатые ракеты ударили по штабу с офицерами СБУ

© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України Сегодня 9,4K прочитали ВС РФ нанесли удары по противнику, которых раньше никогда не было.
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