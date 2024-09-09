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Сообщается об освобождении нашими войсками села Водяное под Угледаром

Сообщается об освобождении нашими войсками села Водяное под Угледаром

Российские войска развили успех на Угледарском направлении СВО. Сообщается, что после несколько суток боёв наши бойцы нанесли поражение противнику к северо-востоку от Угледара и освободили населённый пункт Водяное.

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