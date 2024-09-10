Следственным комитетом России по факту массированной атаки украинских БПЛА возбуждено уголовное дело о теракте

В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.