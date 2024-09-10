Следственным комитетом России по факту массированной атаки украинских БПЛА возбуждено уголовное дело о теракте

В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.
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