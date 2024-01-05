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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Родригес из «Лас-Пальмаса» о пенальти «Барсы» на 93-й: «Нам не дают объяснений, это ненормально. Сейчас судьи выступают в роли главных героев чаще игроков»

Родригес из «Лас-Пальмаса» о пенальти «Барсы» на 93-й: «Нам не дают объяснений, это ненормально. Сейчас судьи выступают в роли главных героев чаще игроков»

«Барселона» обыграла в гостях «Лас-Пальмас» (2:1) в 19-м туре Ла Лиги. Победный гол забил Илкай Гюндоган на 93-й минуте.

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