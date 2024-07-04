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Царьград

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МиГ-29 – в труху: Расчёт "Искандера" ударил по аэродрому Долгинцево. Обнародованы кадры ОК

МиГ-29 – в труху: Расчёт "Искандера" ударил по аэродрому Долгинцево. Обнародованы кадры ОК

Минобороны России показало кадры объективного контроля удара по аэродрому Долгинцево в Днепропетровской области.

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