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«Ман Юнайтед» показал белую выездную форму. Роналду в презентации не участвовал

«Ман Юнайтед» показал белую выездную форму. Роналду в презентации не участвовал

«Манчестер Юнайтед» презентовал гостевую форму на новый сезон. Комплект от adidas выполнен в белой форме, рукава украшены красными и черными полосами.

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