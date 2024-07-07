Двое мужчин утонули в Красноярском крае: один в Минусинске, второй на озере в Емельяновском районе

За последние сутки на территории Красноярского края произошли две трагедии, связанные с водой. По данным МЧС, утонули двое мужчин - один в Минусинске на Минусинской протоке, второй на озере в деревне Минино Емельяновского района.
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