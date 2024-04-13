в деревне Зачапино Приморского округа построили газопровод

Прокладка распределительной сети там началась в сентябре прошлого года и спустя полгода, наконец, завершиласьПротяженность газопровода составила порядка четырех километров, уточнили в пресс-службе правительства региона.
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