Названы вакансии, на которые берут выпускников вузов без опыта работы

Стало известно, на какие вакансии чаще всего берут выпускников вузов без опыта работы. Согласно данным исследования Superjob*, среди работодателей из различных сфер деятельности наиболее лояльны ко вчерашним студентам в сфере IT, передает ТАСС.
Стало известно, на какие вакансии чаще всего берут выпускников вузов без опыта работы. Согласно данным исследования Superjob*, среди работодателей из различных сфер деятельности наиболее лояльны ко вчерашним студентам в сфере IT, передает ТАСС.
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