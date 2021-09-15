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Названы вакансии, на которые берут выпускников вузов без опыта работы

Названы вакансии, на которые берут выпускников вузов без опыта работы

Стало известно, на какие вакансии чаще всего берут выпускников вузов без опыта работы. Согласно данным исследования Superjob*, среди работодателей из различных сфер деятельности наиболее лояльны ко вчерашним студентам в сфере IT, передает ТАСС.

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