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Анестезиолог-реаниматолог из Барнаула в одиночку покорила Эльбрус

Анестезиолог-реаниматолог из Барнаула в одиночку покорила Эльбрус

Мария Лифинцева поднялась на высшую точку Европы Анестезиолог-реаниматолог Мария Лифинцева покорила Эльбрус / Фото: БСМП №2 Анестезиолог-реаниматолог БСМП №2 Мария Лифинцева поднялась на высшую точку Европы – Эльбрус Западный, сообщается в Max-канале медучреждения.

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