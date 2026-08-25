Анестезиолог-реаниматолог из Барнаула в одиночку покорила Эльбрус

Мария Лифинцева поднялась на высшую точку Европы Анестезиолог-реаниматолог Мария Лифинцева покорила Эльбрус / Фото: БСМП №2 Анестезиолог-реаниматолог БСМП №2 Мария Лифинцева поднялась на высшую точку Европы – Эльбрус Западный, сообщается в Max-канале медучреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии