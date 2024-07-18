Арина Соболенко: «Последнее УЗИ показало, что плечо зажило»

Из-за проблем с плечом она пропустила «Уимблдон». «Все идет отлично! Последнее УЗИ показало, что плечо зажило, поэтому на этой неделе я начинаю играть», – написала Соболенко в сторис и подтвердила, что выступит на турнире в Вашингтоне, который начнется 29 июля.
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