Арина Соболенко: «Последнее УЗИ показало, что плечо зажило»

Из-за проблем с плечом она пропустила «Уимблдон». «Все идет отлично! Последнее УЗИ показало, что плечо зажило, поэтому на этой неделе я начинаю играть», – написала Соболенко в сторис и подтвердила, что выступит на турнире в Вашингтоне, который начнется 29 июля.