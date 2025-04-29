Небензя: Россия признательна КНДР за помощь в освобождении Курской области

mil.ru/Минобороны России Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации, отметил, что Россия признательная армейскому спецназу КНДР за помощь в освобождении Курской области от боевиков ВСУ.
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