Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Эту воровскую малину нужно полностью ликвидировать...

Эту воровскую малину нужно полностью ликвидировать...

Дискуссия из  комментариев. Сначала цитируется широко известный  в узких  кругах  пан Афанасьев:"Самая суть Украины - в ее антиэлитарности, антисословности и одномерности.

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