FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Стену строили - не для обороны, чтобы свои - не разбежались..В Китае нашли пог...
  • Модест
    ну суки же...После скандала Mo...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    И чё они с этими плакатами ещё не поехали домой в окопы?Проукраинские акт...

Сверхэластичный сплав выдержал перепад от -269°C до +127°C — прорыв для космических миссий и медицины

Сверхэластичный сплав выдержал перепад от -269°C до +127°C — прорыв для космических миссий и медицины

Учёные из Университета Тохоку представили революционный сверхэластичный сплав на основе титана и алюминия (Ti-Al), способный сохранять свойства в экстремальном температурном диапазоне — от -269°C (температура жидкого гелия) до +127°C.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх