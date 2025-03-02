Сверхэластичный сплав выдержал перепад от -269°C до +127°C — прорыв для космических миссий и медицины

Учёные из Университета Тохоку представили революционный сверхэластичный сплав на основе титана и алюминия (Ti-Al), способный сохранять свойства в экстремальном температурном диапазоне — от -269°C (температура жидкого гелия) до +127°C.
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