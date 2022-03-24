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Плацебо и ноцебо проявились разной активностью в стволе мозга

Плацебо и ноцебо проявились разной активностью в стволе мозга

https://sci   Плацебо и ноцебо проявились разной активностью в стволе мозга Исследование австралийских ученых показало, что эффекты плацебо (улучшение состояния пациента в результате применения препарата, на самом деле не имеет фармакологического действия) и ноцебо (ухудшение состояния пациента через препарат без реального фармакологического действия) связаны с зонами ствола головного мозга, а именно — центральным серым веществом и ростральной вентролатеральной зоной продолговатого мозга.

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