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Пенсионерка задержана в Киеве за советскую пилотку с красной звездой

Пенсионерка задержана в Киеве за советскую пилотку с красной звездой

В Киеве задержана пожилая женщина, возложившая цветы к вечному огню в советской пилотке. Полиция потребовала снять красную звезду, сочтя её «запрещенной символикой», на что пенсионерка ответила отказом, сообщает местное издание.

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