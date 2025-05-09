Пенсионерка задержана в Киеве за советскую пилотку с красной звездой

В Киеве задержана пожилая женщина, возложившая цветы к вечному огню в советской пилотке. Полиция потребовала снять красную звезду, сочтя её «запрещенной символикой», на что пенсионерка ответила отказом, сообщает местное издание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии