Предприниматель о развитии зеленых инвестиций: «Локомотивы экономики будут соответствовать уровню ESG»

Российские компании продолжают внедрять ESG-повестку в свою деятельность. Легче всего применять эти стандарты IT-компаниям, а сложнее всего – табачным и алкогольным, считает председатель Комиссии по финансовым рынкам Опоры России, гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.
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