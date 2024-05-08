Предприниматель о развитии зеленых инвестиций: «Локомотивы экономики будут соответствовать уровню ESG»

Российские компании продолжают внедрять ESG-повестку в свою деятельность. Легче всего применять эти стандарты IT-компаниям, а сложнее всего – табачным и алкогольным, считает председатель Комиссии по финансовым рынкам Опоры России, гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.