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РИА: бойцы "Севера" осенью уничтожили около 15 средств связи ВСУ под Харьковом

РИА: бойцы "Севера" осенью уничтожили около 15 средств связи ВСУ под Харьковом

Бойцы группировки российских войск «Север» с начала осени вывели из строя более 15 антенн и спутниковых станций Starlink, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ), на территории Харьковской области.

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