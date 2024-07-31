FT: ЕС и США провели переговоры, чтобы не допустить войны из-за убийства Хании

Политика как она есть

Европейские и американские дипломаты высокого ранга провели срочные переговоры на Ближнем Востоке, чтобы избежать полномасштабной войны в регионе после убийства в Тегеране главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.