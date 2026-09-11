Фон дер Ляйен сообщила об одобрении транша на €6,1 млрд на покупку ПВО для ВСУ

Еврокомиссия одобрила выделение Украине транша оборонной помощи на €6,1 млрд (около $7,1 млрд) из кредита на €90 млрд.
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