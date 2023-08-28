Кашпо в стиле «Модерн» выставлено на онлайн-аукцион «Чижик-Пыжик»

29 августа состоится 23-й онлайн-аукцион «Чижик-Пыжик. Вещи ленинградских коммуналок». На торги выставлено более 400 разнообразных предметов искусства: уникальных сокровищ и бесценных украшений для Ваших коллекций по привлекательным стартовым ценам.